Fusillade mortelle à Paris : ce que l'on sait du tireur présumé

Un drame en plein cœur de Paris à la veille de Noël. Ce vendredi matin, un homme a ouvert le feu rue d'Enghien, dans le 10e arrondissement de la capitale, atteignant plusieurs personnes.

Le bilan provisoire est lourd et fait état de trois morts et trois blessés, dont un en urgence absolue. L'auteur présumé des tirs a, lui, été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Il est blessé au niveau du visage. LCI-TF1 revient sur le profil du suspect.