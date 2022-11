Fusillades à Cavaillon : les services publics sont de retour

Dans les locaux, trois caméras de surveillance ont été installées. Un vigile est posté toute la journée à l'entrée. Et aucun public n'entre dans l'agence sans rendez-vous. "On a un partenariat avec la police nationale et la police municipale qui organisent des rondes autour de notre accueil", rassure Sophie de Nicolaï, directrice départementale de la CPAM de Vaucluse. Contactés par téléphone, les policiers affirment que les deux points de vente de drogue ne sont plus visibles dans la cité. Les habitants constatent en effet dans leur quotidien moins de violences, mais ils restent vigilants. Au mois de février dernier, dix policiers sont venus renforcer les effectifs sur le terrain. Ils patrouillent la nuit afin de ne pas laisser les trafiquants de drogue de se réinstaller dans cette petite cité de Cavaillon.