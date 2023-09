VIDÉO - Fusillades devant une école primaire à Marseille : les parents angoissés et démunis

Depuis trois semaines, des policiers sont là, postés devant l’école élémentaire Calanques de Sormiou, pour l'entrée et la sortie des classes. Cette surveillance quotidienne demandée par les parents les rassure… un peu. Ce jeudi matin, ceux qui acceptent de nous parler veulent rester anonymes, par crainte de représailles. "On évite d'en parler, on a peur. On est à la maison et on se demande si nos enfants vont bien", nous confie une mère de famille.

Cet été, deux personnes sont mortes non loin de là dans des règlements de compte. Les tirs sont récurrents dans cette cité des quartiers sud de Marseille, qui comptent cinq points de vente de drogues, dont un juste à côté de l’école.