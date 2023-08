VIDÉO - Règlements de compte sur fond de trafic de drogue : comment en finir avec les fusillades ?

Entre 2016 et 2021, 60 personnes ont été tuées en moyenne chaque année dans des règlements de compte. Et dans certaines villes, ce chiffre augmente. Exemple à Marseille où depuis le début de cette année, 32 personnes sont mortes. Ce bilan dépasse déjà celui de 2022 (31 morts). Phénomène nouveau, les petites et moyennes villes ne sont plus épargnées. En mai dernier, trois personnes ont ainsi été tuées par balles en cinq jours à Valence (Drôme). Tandis qu'à Villerupt, une petite ville de Meurthe-et-Moselle, cinq personnes ont été blessées dans une fusillade.

Pour Gérald Darmanin, le travail des forces de l'ordre entraîne ces augmentations. "Évidemment, lorsque des points de deal représentent entre 60.000 et 100.000 euros d'argent liquide, lorsque nous mettons fin à des trafics qui pourrissent la vie des citoyens, il y a des réactions", affirme-t-il.