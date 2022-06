Gard : des incendies sous très haute surveillance

Chaque alerte est décisive. Rien que ce mardi 14 juin 2022, les pompiers du Gard ont stoppé plus de dix départs de feux, avec de la pression et des conditions météorologiques défavorables. "Ce qui est un peu plus inquiétant, ce sont les températures. On a 38,5 degrés au soleil... Si les conditions venaient à s’aggraver avec le vent et les températures toujours aussi chaudes, après il n’y a plus rien qui peut l’arrêter", explique le commandant Jérôme.