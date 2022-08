Gaz hilarant : un trafic de plus en plus inquiétant

Le produit n’est pas illicite, mais de plus en plus d’adolescents le détournent de son usage. C’est devenu la nouvelle drogue à la mode. Les cartouches usagées se ramassent par centaine sur les trottoirs. Un gaz euphorisant et extrêmement addictif selon Axel, un ancien consommateur. Il dit avoir testé le “proto”, comme il l’appelle, pour s’amuser avant de devenir dépendant.