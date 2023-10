Gendarmerie : Emmanuel Macron dévoile ce lundi la carte de 200 nouvelles brigades

Après une rentrée focalisée sur l'éducation et l'écologie, Emmanuel Macron se recentre sur la sécurité : le chef de l'État dévoile ce lundi, à l'occasion d'un déplacement dans le Lot-et-Garonne, les sites d'implantation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, une promesse de campagne de 2022.

Comme on peut voir dans le sujet en tête de cet article, cette nouvelle est très attendue par les territoires concernés, des zones rurales ou péri-urbaines, la liste est restée jalousement gardée et ne devrait être divulguée par le chef de l'État qu'en milieu d'après-midi. Avant cela, Emmanuel Macron doit inaugurer une nouvelle caserne de gendarmerie à Tonneins (Lot-et-Garonne), accompagné du Directeur général de la gendarmerie Christian Rodriguez et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Au final, "il y aura entre une et trois ou quatre brigades par département", en métropole et dans les outre-mer, a expliqué l'Élysée. Il s'agit de répondre à "l'attente très forte d'une proximité de la police et la gendarmerie" et de "renforcer le maillage territorial" de l'État.