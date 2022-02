VIDÉO - En immersion dans le très exigeant concours d'entrée du RAID

La journée débute par un saut en piscine… mais tout habillé, casqué et muni d’un gilet pare-balles, comme on peut le voir dans le reportage de TF1. Au fond de l’eau, un mannequin de 70 kilos représentant une victime à sauver. Les candidats, tous policiers et entraînés, sont pourtant proches de leurs limites. Puis c’est une sorte de parcours du combattant sous l’eau, en apnée et les yeux bandés. On enregistre les premiers échecs de la journée, qui ne seront pas les derniers.

Dès la sortie de l’eau, un interrogatoire à l'oral : les participants doivent restituer intégralement des informations qu’on leur avait données avant l’épreuve de la piscine. Les membres de l’unité d’élite doivent conserver leur lucidité même lorsqu’ils sont poussés au-delà d’eux-mêmes, c’est ce qu’on teste ici.