"C'était un fou, un manipulateur" : dans la Creuse, les voisins d'un escroc anglais en cavale sous le choc

Et pour cause, l'homme n'est autre que Robert Hendy-Freegard, 51 ans, l'un des arnaqueurs les plus recherchés d'Angleterre. Pendant 20 ans, il s'est fait passer pour un agent des services secrets britanniques, a volé des fortunes et détruit plusieurs vies avant d'être interpellé. Condamné à perpétuité, il est finalement libéré en 2009. Ce bandit d'exception fait même l'objet d'un documentaire sorti cette année. Une forme de consécration qui va également provoquer sa chute.

En effet, dans son village d'adoption français, certains habitants le reconnaissent et alertent les autorités. "On a découvert que c'était un escroc en Angleterre, qu'il avait des antécédents de prison, qu'il avait pris des gens, qu'il les avait gardés sous sa coupe, qu'il leur avait pris tout leur pognon", raconte un autre riverain.