Gendarmes blessés dans la Creuse : un célèbre escroc anglais démasqué

L'un des escrocs les plus audacieux au monde vivait donc incognito avec sa femme au lieu-dit La Forêt Belleville dans la Creuse. Le couple s'est installé il y a 7 ans dans ce village, où il possédait un élevage canin. Mais ce discret Anglais effrayé visiblement tous les habitants. Et pour cause, l'homme n'est autre que Robert Hendy-Freegard, 51 ans, l'un des arnaqueurs les plus cherchés d'Angleterre.