VIDÉO - Les ravages du GHB, drogue inodore et indétectable

En plus de provoquer une amnésie, le GHB est indétectable dans l'organisme après douze heures. Elle porte plainte, mais sans preuve du viol ni du GHB, la justice classe alors l'affaire sans suite. "C'est tellement facile qu'il sait qu'il n'a rien à craindre derrière, qu'on ne va pas retrouver les traces, qu'il peut continuer. C'est un individu qui a toute la puissance de cette poudre, de ce produit qui fait que sa victime est à sa merci", poursuit-elle. Pourtant, Lucie n'abandonne pas. Elle poursuit à nouveau son violeur présumé.

Avec son avocat, ils comptent sur un nouveau témoignage d'une collègue présente à la soirée pour obtenir la condamnation. Un combat très symbolique pour les milliers de victimes qui n'ont jamais été reconnues par la justice. "Si on ferme dès le départ parce qu'on va avoir un problème d'administration de la preuve, ça laisse effectivement un champ d'action et malheureusement un champ de nuisance aux auteurs. Soit on baisse les bras et on est face à un phénomène de société qui est préoccupant, soit on se dit : 'On mène un combat, on en connaît la difficulté, on en connaît l'aléa mais on le mènera jusqu'au bout'", affirme Me Olivier Godart, avocat au barreau du Mans (Sarthe).