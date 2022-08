Gironde : 7 400 hectares partis en fumée

Plus loin, sous la cyme des pins, encore des flammes, toujours le même souffle de feu. Mais enfin, depuis ce vendredi après-midi, il n'avance plus. "Tout le travail qui a été fait par l'ensemble des sapeurs-pompiers français et européens a été de traiter à la fois les lisières, s'assurer qu'il n'y a plus de points chauds", souligne Marc Vermeulen, directeur départemental des pompiers de Gironde.