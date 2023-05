VIDÉO - Gironde : des églises victimes de vols de gouttières en cuivre

Ce vol est loin d’être un cas isolé. En Gironde, une quinzaine de communes sont concernées. "Ils ont arraché depuis la dalle en haut jusque sur le dauphin en fonte", affirme Hubert Laporte, maire (sans étiquette) de Sainte-Eulalie (Gironde). Les préjudices sont importants : au moins 10.000 euros pour réparer la descente d’eau de cette autre église. "Ça fait mal au cœur parce qu’on est en train d’essayer de restaurer cette église. On a du mal à avoir des budgets pour le faire et puis il ne faut pas qu’on tarde parce que l’eau ruisselle sur la façade et derrière, il y a des peintures du 18ᵉ, donc l’humidité rentre dans le bâtiment", poursuit-il. "Ils ont tenté de nous arracher les grilles de protection du vitrail parce que le petit tube qui est tout autour de la grille de protection et les barres horizontales sont en cuivre".