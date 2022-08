Gironde : mobilisation générale contre le feu

À bord de son engin agricole, c'est un long travail qui débute pour Fabrice Bedere, conducteur d'abatteuse (Landes). Il est venu prêter main forte aux pompiers. Il coupe des centaines d'arbres pour éviter que l'incendie n'atteigne l'autoroute et se propage de l'autre côté. La zone à traiter s'étend sur plus de six kilomètres. Il va travailler une bonne partie de la nuit.