Gironde : nouveaux départs de feu près de Landiras

Malgré la mobilisation rapide de 450 pompiers, appuyés par des moyens aériens, le feu est passé en quelques heures de 50 à plus de 300 hectares. Attisé par des vents tourbillonnant et une extrême sécheresse, les conditions climatiques inquiètent les pompiers sur place. "Les conditions météorologiques sont extrêmes. À l'heure actuelle il fait -10% d'hygrométrie et quasiment 40°C, il y a du vent", indique l'un d'eux.