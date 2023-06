ENQUÊTE – "Go fast" pour migrants : les passeurs utilisent désormais les méthodes des trafiquants de drogue

Le mode opératoire de ces trafiquants est désormais le même que pour la drogue ; ils utilisent la technique dite du "go-fast". Une voiture appelée "l'ouvreuse" roule devant le camion transportant les migrants, avec une mission : prévenir le conducteur du fourgon de la présence de la police pour qu'il change d'itinéraire.

Voilà comment, pendant six mois l'an dernier, des trafiquants français auraient fait passer plus de 250 migrants d'origine tunisienne, algérienne, afghane et syrienne de la Hongrie vers l'Autriche. Ces six hommes, cinq Français et un Marocain, âgés d'une vingtaine d'années, ont été arrêtés le mois dernier en France. "Une fois en Autriche, les migrants clandestins pouvaient se disperser plus facilement en Europe, en utilisant notamment les transports ferroviaires", a détaillé le parquet de Créteil.

Selon l'avocat de l'un des accusés, maître Jérémy Benhamou, ce ne sont que les petites mains d'un réseau de grande ampleur. "La plupart d'entre eux n'ont pas d'antécédents. Il n'y a aucun ancrage délinquant. Ils ont saisi cette opportunité, si j'ose dire, de se faire de l'argent rapidement. Mais évidemment que derrière tout ça, je crois qu'il y a des gens qui sont bien plus organisés que ça, qui connaissent bien plus les choses", affirme-t-il.