Grande arnaque immobilière : l'affaire Apollonia jugée au printemps 2023

Pourtant, les victimes présumées affirment avoir signé des documents peu clairs hors de toute procédure et parfois falsifiés. Apollonia obtenait de ses clients une procuration lui permettant d'acheter une dizaine d'appartements en leurs noms. Mais ils sont acquis au double des prix du marché. Le seul but de l'opération, selon la justice, était de verser jusqu'à 15 % de commission à Apollonia. Les clients, eux, se retrouvent ruinés avec des loyers qui ne recouvrent jamais les emprunts. Jean Badache, neuf collaborateurs d'Apollonia, deux notaires et un avocat seront jugés au printemps 2023 pour escroquerie devant le tribunal correctionnel de Marseille