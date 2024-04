VIDÉO - Grande-Synthe : l'hommage des habitants aux obsèques de Philippe

Ce mercredi après-midi, environ 500 personnes ont assisté aux obsèques de Philippe Coopman battu à mort. Le même jour, un troisième adolescent a été mis en examen pour meurtre avec guet-apens. Parmi les anonymes venus rendre hommage au jeune homme, des habitants partagés entre incompréhension et colère.

À la sortie de l'église de Grande-Synthe, ce mercredi, le cercueil de Philippe est suivi par sa famille, très soudée, et notamment les deux frères du jeune homme. Tout autour, dans la foule qui s'est rassemblée pour les obsèques du jeune homme, beaucoup pleurent. L'émotion s'entrechoque à l'incompréhension. "On ne comprend pas du tout ce qui se passe en fait. Pourquoi un acte aussi cruel", déclare une jeune fille dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Quand j'ai su que c'étaient des ados, des mineurs, j'étais choqué, profondément", renchérit une mère de famille.

Il faut laisser Philippe reposer en paix. Il faut se calmer. Un habitant de Grande-Synthe

La cérémonie religieuse avait débuté avec la chanson de Maître Gims intitulée "Tu vas me manquer". Au micro, les cousins du défunt et le prêtre se sont ensuite succédé. Tous posent la même question : pourquoi Philippe est mort ? Assis sur un banc à l'extérieur, Jimmy est dévasté, il connaissait très bien le jeune homme. "J'arrive même pas à décrire ça. Ça fait une semaine, on n'en dort pas. On n'accepte plus ou moins. On se cherche", dit-il.

Dans la foule, il y avait un absent, le maire de Grande-Synthe. Il faut dire que l'élu est menacé de mort depuis plusieurs jours, notamment sur les réseaux sociaux, par des groupuscules d'extrême droite. Il a d'ailleurs porté plainte ce mercredi après-midi. À Grande-Synthe, beaucoup appellent désormais au calme et au recueillement. "Il faut laisser Philippe reposer en paix. Il faut se calmer", assure un habitant.

Du côté de l'enquête, on a appris que le troisième mineur, interpellé ce week-end, avait été mis en examen et placé en détention cet après-midi.