Grave accident lors d'un stage de poney : quinze enfants blessés

Dans le village de Saint-M'Hervé, de 1 300 âmes, habitants et commerçants sont bouleversés. "Ce sont vraiment des professionnels et qui ont vraiment l’habitude, depuis des années, de travailler avec du jeune public", se rassure néanmoins une boulangère. Une enquête a été ouverte par le parquet de Rennes. Une cellule médico-psychologique est mise en place au centre équestre pour les onze enfants indemnes et leurs animateurs.