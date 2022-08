Grêle au Taillan-Médoc : deux mois après, les toits pas encore réparés

Pour Frédéric Tallon, c’est devenu une obsession. Plus de deux mois après la catastrophe, la violence de l’orage est encore visible et le père de famille est toujours sous le choc. En juin dernier, un déluge de grêle s’est abattu sur la ville du Taillan-Médoc. Plus de 2 000 foyers sont touchés et 150 maisons ont été déclarées inhabitables.