"Un violeur en série circule le soir" : un suspect d'une vingtaine d'années recherché à Grenoble

Des enquêteurs sont mobilisés 24h sur 24h depuis plusieurs semaines à Grenoble. Ils sont à la recherche d'un suspect surnommé "l'homme à la trottinette". L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, aurait commis plusieurs viols et agressions depuis le mois de janvier 2024.

Depuis le début de la semaine, le patron d'un restaurant de Grenoble a mis en place une nouvelle règle : à la nuit tombée, aucune femme ne rentre seule à la maison. En fin de service, il propose à l'une de ses serveuses de la raccompagner chez elle. "Je veux qu'elle soit en sécurité, là, elle a quand même dix minutes pour rentrer chez elle. Il est 23h15, les rues sont mal éclairées, je pense que c'est mieux pour elle si je la raccompagne", explique le gérant dans la vidéo en tête de cet article.

"Un violeur en série circule le soir"

Depuis plusieurs semaines, un homme est recherché par la police. Il est soupçonné de trois viols, d'agressions sexuelles et de violences sur des jeunes femmes, d'une vingtaine d'années. L'affaire est largement partagée sur les réseaux sociaux. "Grenoble, secteur centre-ville et Saint-Bruno, un violeur en série circule le soir entre minuit et quatre heures du matin, en trottinette électrique", lit une jeune femme sur son téléphone.

Il y aurait en tout huit victimes. Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits ont été commis le soir dans plusieurs parties de l'agglomération et du centre-ville de Grenoble.

Selon le procureur de la République, l'individu circule à trottinette, repère ses victimes, les suit, avant de les agresser. Il décrit un homme de 20 ans, de type européen, les yeux marron, le teint pâle et les cheveux plutôt roux. La Direction Départementale de la Police Nationale est chargée de l'enquête. La dernière agression remonterait au 16 mars dernier.