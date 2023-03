Nantes : quatre étudiantes portent plainte contre des policiers pour "violences sexuelles"

Les plaignantes, toutes âgées d'une vingtaine d'années, sont "sidérées par ces gestes extrêmement inadaptés" et "désormais stressées et anxieuses", a déclaré auprès de la radio Me Aurélie Rolland, avocate de deux d'entre elles. "J'ai reçu dans mon cabinet des jeunes femmes choquées par ce qui leur était arrivé", a-t-elle expliqué. "Si ce que cette jeune femme raconte est vrai, ce sont des fouilles contraires aux règles en vigueur au sein de la police", a aussi estimé auprès de France Bleu Me Anne Bouillon, qui défend une autre des étudiantes. "Elle évoque des propos humiliants et vexatoires, déconnectés de ce qui pourrait s'apparenter à un contrôle d'identité", a-t-elle poursuivi.