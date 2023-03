Grève du 28 mars : un dispositif de sécurité "inédit" à travers le pays

"Dans cette période de violence, j'appelle tous les élus de la République, tous les responsables publics, à condamner avec la plus grande fermeté et sans la moindre ambiguïté les violences commises contre les forces de l'ordre", a-t-il déclaré. Dans ce contexte inflammable, il a ainsi demandé aux policiers et gendarmes mobilisés de "ne répondre à aucune provocation" et a rassuré les manifestants, qui "peuvent se rendre sans crainte" dans les cortèges disséminés un peu partout dans l'Hexagone.