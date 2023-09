VIDÉO - Quand la délinquance gagne aussi les petites villes

C'était il y a plus d'un an, mais Claude se souvient encore de cette nuit-là. La petite rue de Guéret, à l'image, il la connaît par cœur. Le paysagiste habite dans cette commune de 13.000 habitants depuis des années. Il ne pensait pas un jour y retrouver sa voiture incendiée. "La mienne était là, il y avait celle d'une autre personne qui a pris feu aussi. C'était mon outil de travail. Ce n'est pas les grandes villes, ce n'est pas les grandes agglomérations… Ici, si on n'a pas de voiture, on ne peut pas travailler", témoigne-t-il.