Une ex-collaboratrice du Quai d’Orsay arrache des portraits d’otages du Hamas, une enquête administrative ouverte

Une vidéo visionnée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Sur ces images relayées par le député de la 8ᵉ circonscription des Français de l’étranger, Meyer Habib, sur X (ex-Twitter), on peut voir une femme violemment arracher plusieurs affiches collées sur une façade parisienne sur lesquelles sont représentés les portraits et les signalements d'otages majeurs et mineurs kidnappés par le Hamas le 7 octobre dernier en Israël.

Choquée par cette attitude, une passante anglophone l'interpelle : "Quelle honte ! Vous devriez avoir honte ! Ce sont des gens qui ont été kidnappés ! Ne les enlevez pas (ces affiches, NDLR)", lui crie-t-elle. La femme, prise en flagrant délit, lui répond : "Ce sont des assassins ! Israël assassin ! Combien de personnes ont été tuées à Gaza ?", répond-elle, avant de conclure : "Vive la Palestine !".

Plusieurs individus se massent alors autour d'elle, et lui demandent de partir. "Vous n'êtes pas un être humain", lâche l'anglophone. La femme finit par partir, arrachant une dernière affiche sur son passage. Elle sera rapidement identifiée comme étant... une ancienne collaboratrice du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.