Habitants, agriculteurs : les autres soldats du feu

Dans un épais brouillard, ils arrivent en nombre. Dès que le jour se lève, ces bénévoles s'attaquent aux fumerolles. Le feu court sous les cendres et menace d'atteindre les parcelles encore épargnées. Damien Prévot est maçon dans la commune voisine, il s'est tout de suite mobilisé. Olivier Camedescasse, lui, a mis son entreprise de travaux publics à l'arrêt pendant plusieurs jours pour pouvoir aider. Des enfants du pays qui n'imaginaient pas rester sans rien faire : "les pompiers sont sur le front, nous, on reste derrière pour pas que ça reparte" ; "on aimerait bien garder un peu de vert par rapport à tout ce qui s'est passé cet été".