Halls d'immeubles : des amendes contre les squatteurs

“On va voir si on peut leur retenir l'infraction d'occupation illicite de hall d’immeuble”, explique un policier. Pour ce délit l’amende est de 200 euros. Elle est à 150 euros si son paiement se fait dans les 15 premiers jours. Puis, elle peut être majorée à 450 euros après 45 jours. Généralisée depuis le 1er février 2022, l’amende permet une procédure immédiate et plus simple pour les policiers.