VIDÉO - "Il ne faut pas attendre qu’il y ait un autre Lucas" : la colère du père de Maël, 10 ans, victime de harcèlement scolaire

Maël ne veut plus franchir la grille de son école. Le petit garçon de dix ans a peur d’y revoir celui dont il serait la victime, un autre enfant de sa classe. Alors, depuis trois mois, c’est l’école à la maison. "C’étaient des insultes, après, c'est devenu des coups de plus en plus fort et n’importe où. C’était horrible, et tous les jours", témoigne Maël, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

L’inspectrice d’académie reconnaît le harcèlement de Maël dans un courrier aux parents. Il aurait débuté en décembre 2021. "Il a dit en pleine classe qu’il voulait mourir pour que ça s’arrête parce qu’il avait repris un coup en pleine classe. Il ne faut pas attendre qu’il y ait un autre Lucas, qu’il y ait un autre enfant qui se suicide pour prendre des décisions", soupire son père.