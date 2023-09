VIDÉO - "On ne fait plus rien, on attend" : leur patron a mystérieusement disparu depuis un mois

Le personnel est ainsi contraint de faire acte de présence, car le gérant de ce restaurant a tout bonnement disparu. Depuis le 9 août, il est aux abonnés absents. Yaël Golosetti, serveuse, raconte : "le matin, il me téléphone en me disant : 'va ouvrir le restaurant, j'ai un empêchement'. Et depuis, plus de nouvelles. Pas un message, pas un coup de fil, rien pour nous dire ce qu'il fait", affirme-t-elle dans la vidéo en tête de cet article. Et pour prouver ses dires, elle tente une énième fois de le joindre avec son smartphone. Sans même une sonnerie, l’appel bascule directement sur le répondeur : "Votre correspondant n’est pas joignable pour le moment", annonce l’opératrice.

Le patron, également cuisinier, est parti sans donner aucune explication. Les salariés, résignés, viennent quand même au travail, mais ne peuvent pas gérer l'établissement, signer les bons de commande ou payer les fournisseurs. "On part pas comme ça les mains dans les poches et on oublie tout le reste. Il y avait quand même cinq personnes ici avant", précise Olivier Braun. Car pour éviter un éventuel licenciement, ils sont malgré tout présents avec le sentiment d'avoir été abandonné. "On est très en colère, faut pas qu'il revienne. Je pense que là, je lui bazarde tout à la figure", assure Yaël Golosetti.