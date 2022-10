Haut-Rhin : un enseignant menacé de mort

Peu de temps après, la mère et l'oncle de la jeune fille, prévenus de cette conversation, pénètrent dans l'enceinte du lycée. L'oncle interpelle violemment l'enseignant et fait référence à l'assassinat de Samuel Paty. Ses paroles sont considérées comme des menaces de mort par le parquet. La jeune fille et son oncle ont été placés en garde à vue le soir même.