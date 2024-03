Émile : pourquoi les enquêteurs ont tenté de recréer la journée de la disparition du petit garçon

Comment Émile, un enfant de deux ans et demi, a-t-il pu disparaître en plein jour en juillet dernier, dans un village des Alpes-de-Haute-Provence ? Pour tenter de percer ce mystère, les gendarmes ont déployé des moyens exceptionnels ce jeudi. Une "mise en situation" a eu lieu dans le hameau où le petit garçon a été aperçu pour la dernière fois.

Dans un convoi de voitures au crépuscule, les parents du petit Émile quittent le hameau du Haut-Vernet. Ils y ont passé plus de neuf heures, convoqués par les enquêteurs avec quinze autres personnes, à l’abri des regards, à l’endroit même où leur enfant a disparu le 8 juillet dernier. Un drame qui hante, depuis, le village tout entier. "Au-delà de la volonté de savoir, on est un peu inquiets, quand même. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Le jour où on saura, on sera quand même soulagés", explique François Balique, maire (SE) du Vernet.

Neuf mois d'enquête

Dans le hameau, que nous avions filmé l’été dernier, familles, voisins et témoins étaient réunis pour une mise en situation, pour rejouer les dernières heures où le garçon de deux ans et demi a disparu. "C'est redérouler de manière chronologique l'après-midi du 8 juillet, et permette aux magistrats d'infirmer ou de confirmer les éléments qu'ils ont pu recueillir dans a phase de l'enquête qui dure depuis neuf mois", explique le colonel Pierre Coursières, commandant en second du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-de-Haute-Provence.

Émile venait d’entamer ses vacances dans la maison de ses grands-parents. À 16h30, il se serait levé après sa sieste. Vers 17h15, deux témoins l’ont vu, disent-ils, sur une route, en contrebas de la maison. À 18h12, les grands-parents alertent la gendarmerie. Depuis, il n’y a aucune trace du petit garçon. Les versions des témoins sont-elles aujourd’hui confortées ou non ? Après cette nouvelle étape, une vingtaine d’enquêteurs restent mobilisés à plein temps sur ce dossier.