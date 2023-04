VIDÉO - Délinquance : cette banlieue de Toulouse est la ville la plus cambriolée de France

En attendant, les citoyens s’organisent. Christian Gilet, ancien gendarme, est l’un des 97 voisins référents. Il a en charge une cinquantaine de pavillons. Cet après-midi, il rencontre un nouveau voisin et tout de suite, il veut le mettre en garde. "Fermeture des portails et surtout même en votre présence la nuit si vous avez une alarme, la maintenir activée", lui explique-t-il. "C’est très rassurant de savoir justement qu’en toute intelligence et en toute bienveillance, on peut compter les uns sur les autres et qu’il y a ce genre de dispositif", se réjouit Olivier Gers. À Tournefeuille, de plus en plus d’habitants songent à s’équiper d’une alarme et d’une caméra de surveillance.