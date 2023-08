VIDÉO - Haute-Garonne : sauvetage insolite de 71 moutons pris au piège sur un îlot

Vers 15h30, deux équipes spécialisées en sauvetage aquatique et en risque animalier sont déployées pour ramener les moutons sur les berges. Ne pouvant pas les laisser sur place à cause d'un nouveau risque de montée des eaux, les soldats du feu ont dû guider les moutons à travers un corridor pour les faire avancer. Une opération longue et technique, notamment à cause du courant, qui s'est terminée à 20h50.