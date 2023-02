VIDÉO - Haute montagne : aux côtés des anges gardiens de l’extrême

L’hélicoptère ne reste jamais posé très longtemps. Le peloton de gendarmerie part sur un terrain inaccessible pour les pisteurs ou les pompiers. Sur le flanc d’une montagne, à plus de 2000 mètres d’altitude, un jeune s’est blessé au genou en hors-piste. Il est transporté aux urgences de l’hôpital de Briançon. Ici, ce n’est pas un service d’urgence comme les autres. L’hiver, les équipes accueillent plus d’une centaine de personnes chaque jour des 25 stations alentour. "Les blessures de ski arrivent souvent par vagues. Les gens commencent à être un petit peu fatigués et les blessures commencent à se faire sentir. Et là, ça va être le défilé des ambulances et des pompiers qui vont commencer à attaquer", expose le docteur Thomas Spadoni.

Ce médecin est urgentiste. Pendant les vacances de février, il traite des pathologies classiques de médecine générale et surtout de la traumatologie liée aux sports d’hiver. Pas une minute de répit. "Là, il y a une jeune fille de 13 ans qui a fait une sortie de piste en ski", poursuit Thomas Spadoni. À toute vitesse, l’urgentiste s’équipe lui aussi comme un alpiniste. Direction Le Queyras en hélicoptère. L’adolescente souffre au niveau du bassin après avoir percuté un arbre. À 2100 mètres d’altitude, à même la pente, le médecin lui apporte les premiers soins. "On lui a passé des médicaments pour la douleur, on est en train de la réchauffer. Maintenant, on va se diriger sur l’hôpital de Briançon parce que je ne peux pas l’examiner correctement dans ces conditions, dans la pente et dans la neige", explique le médecin.