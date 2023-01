VIDÉO - Haute-Savoie : un camion-citerne prend feu et explose, les images des dégâts

"La végétation autour a été complètement soufflée. C'est pour ça que je dis que finalement tout est bien qui finit bien. Même si nous avons des blessés qui ont été hospitalisés, on aurait pu avoir un bilan beaucoup plus lourd", rapporte un sapeur-pompier. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Il n'y a plus de risques d'explosion.