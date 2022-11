Hérault : 24 heures pour sauver un spéléologue

Il vient d'être remonté à la surface après 24 heures coincé sous terre. Le spéléologue belge explorait une grotte à Olargues, dans l'Hérault. Il chute et se blesse. Les personnes qui l'accompagnent préviennent les secours. Une soixantaine de pompiers et spéléologues secouristes sont mobilisés. Ils doivent se glisser dans des trous à peine plus larges qu'eux.