Hérault : au cœur de l'incendie avec les pompiers

La fumée rend l’air irrespirable. Certains habitants abandonnent leur domicile le plus vite possible. Après plusieurs heures de lutte, une bonne nouvelle s’annonce enfin. “Les maisons ont été sauvées. On a eu chaud, mais elles sont sauvées. On a positionné des lances à proximité, tout autour des maisons, pour venir encercler les maisons et les protéger quand le feu est arrivé”, explique le lieutenant Patrick Soyris.