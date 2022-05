Hold-up d'une station-service en Isère : le braqueur abattu

Sur ce document amateur, on voit l’homme assis par terre. Face à lui, on distingue un gendarme. Le braqueur lève les mains en l’air, puis semble ensuite les ramener vers lui. Les gendarmes ont-ils pris ce geste pour une menace ? On entend en tout cas très distinctement des tirs : cinq au total. L’homme qui filme recule. Après le coup de feu, le braqueur est allongé au sol. Il est blessé. Transporté à l’hôpital, il succombera à ses blessures dans la soirée.