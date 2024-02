Hommage à Agnès Lassalle à Saint-Jean-de-Luz : "Ça me porte au cœur", confie le compagnon de l'enseignante assassinée

Un hommage a été rendu ce jeudi à Agnès Lassalle, la professeure d'espagnol tuée par l'un de ses élèves il y a un an jour pour jour à Saint-Jean-de-Luz. Une plaque commémorative a été dévoilée dans un parc de la ville des Pyrénées-Atlantiques. Très ému, son compagnon, Stéphane Voirin, s'est exprimé lors de cet hommage.

Sa mémoire saluée un an jour pour jour après le terrible drame. Une plaque commémorative en l'honneur d'Agnès Lassalle, professeure d'espagnol de 52 ans tuée par l'un de ses élèves âgé de 16 ans en pleine classe le 22 février 2023, a été dévoilée ce jeudi dans le jardin du centre culturel Peyuco-Duhart de Saint-Jean-de-Luz, désormais baptisé "Jardin Agnès Lassalle".

"En mémoire d'Agnès Lassalle, professeure agrégée d'espagnol au lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean de Luz, chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, commandeur dans l'Ordre des Palmes académiques, morte pour le service de la Nation le 22 février 2023 dans l'exercice de ses fonctions", peut-on lire sur la plaque. Le compagnon de l'enseignante assassinée, Stéphane Voirin, a fait part de sa vive émotion devant la caméra de TF1 à la suite de cet hommage (vidéo en tête de cet article).

"C'est un endroit merveilleux"

"C'est un endroit merveilleux, chaleureux, où les enfants vont courir, les jeunes vont étudier. C'est tout à fait caractéristique et ça rend honneur à Agnès", a confié celui qui avait provoqué une vague d'émotion en France et par-delà les frontières après avoir entamé des pas de danse devant le cercueil de sa compagne, lors des obsèques de cette dernière, sur le parvis de l'église Sainte-Eugénie de Biarritz.

"C'est un centre culturel, elle qui était tellement impliquée pour tout ce qui était culture, art, danse... Elle n'arrêtait pas", a ajouté Stéphane Voirin ce jeudi, bouleversé, avant de poursuivre : "Ça me porte au cœur et ça l'inscrit dans votre histoire que nous partageons."

Stéphane Voirin affirme être "ignoré" par le meurtrier présumé

Une grande émotion, et un sentiment de solitude. Dans une interview accordée par ailleurs à France Bleu, Stéphane Voirin a expliqué se sentir "ignoré" par le meurtrier présumé de sa compagne et sa famille. "C'est quelque chose qui m'empêche d'avancer", a-t-il déclaré, affirmant n'avoir reçu aucun "message, clin d'œil ou quelque chose dans ce sens". "Aucune excuse, rien venant du tueur, de sa famille. J'aurais aimé entendre un peu de compassion, un mot compatissant", a-t-il déploré.

De son côté, l'avocat de l'adolescent et de sa famille, Me Thierry Sagardoytho, souligne que "l'une des principales raisons de son incarcération tient précisément à l'interdiction absolue pour lui d'entrer en contact avec les témoins du drame, avec les proches de la victime et avec toute personne qui est liée à ce dossier".

Mis en examen pour "assassinat" et placé en détention provisoire, l'adolescent de 16 ans qui a poignardé Agnès Lassalle avec un couteau de cuisine avait "mis en avant une petite voix qui lui parle" et qui "lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat", avait déclaré le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier. Si une première expertise opérée lors de sa garde à vue n'a décelé aucune maladie psychique chez le lycéen, l'avocat de ce dernier soutient la thèse d'une abolition du discernement, qui pourrait le rendre pénalement irresponsable.