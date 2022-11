"Un symbole de l'inacceptable dans notre République" : émotion à Paris lors de l'hommage à Lola

La pluie s'est mise à tomber alors que le cortège s'est élancé. Vers 16 heures, camarades de classes, parents d'élèves, enseignants et anonymes ont pris la direction de résidence Manin, là où vivait Lola et ses parents, et là où la collégienne a été assassinée le 14 octobre dernier par la sœur d'une voisine, Dahbia B.

Selon le vœu des parents de la collégienne de 12 ans, ni banderole ni photo n'ont été déployées sur ce parcours ralliant le collège à la mairie, en passant par le domicile de l'enfant. Au premier rang, des amis de Lola, suivis de ses parents et de ses frères. Sur les visages, la tristesse, l'émotion et parfois les larmes. Sur le dos de certains, des t-shirts blancs avec un dessin de l'enfant, et ces mots : "Lola tu as été le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits".

Arrivés au pied du logement familial, un moment de recueillement statique, un portrait géant de Lola, la chanson "La goffa Lolita" et son refrain, "C'était Lola". Certains se sont approchés discrètement près de la porte de la résidence, pour y déposer des fleurs. "Un mois après, je ne m'en remets toujours pas", nous confie Jeanine, une voisine octogénaire très éprouvée.