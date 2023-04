VIDÉO - Une semaine après l'effondrement d'un immeuble, l'hommage des Marseillais aux huit victimes

Ils étaient leurs voisins, leurs amis, leurs proches. À quelques pas des lieux du drame, ces Marseillais ont tenu à se recueillir ce dimanche matin pour rendre hommage aux huit habitants du 17, rue de Tivoli. La vie de tout ce quartier est bouleversée. "On a du mal à dormir, on est stressé. Le moindre bruit, on sursaute", témoigne l'un des habitants.