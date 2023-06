VIDÉO - Hommages, rassemblement : les habitants d'Annecy soutiennent les victimes de l'attaque

Retourner jouer dans ce parc d'Annecy (Haute-Savoie) dans lequel l’attaque a eu lieu, et essayer de reprendre sa vie comme avant. Annéciens et touristes reviennent doucement au bord du lac. "J’ai trouvé ça important de ne pas changer les habitudes qu’on a le samedi et le mercredi, de venir passer un moment sympa au parc avec les petits", estime un père de famille dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Le pronostic vital des deux adultes et quatre très jeunes enfants, poignardés ce jeudi par un ressortissant syrien, n'est plus engagé. L'homme a été mis en examen, notamment pour "tentatives d'assassinat", et placé en détention ce samedi, sans avoir prononcé un seul mot durant sa garde à vue.