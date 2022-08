Hôpital de Corbeil-Essonne : qui sont les pirates informatiques ?

Ils pourraient avoir utilisé la méthode du "fishing". Cela consiste à envoyer un mail avec un lien frauduleux. Un salarié clique sans faire attention et voilà les pirates, connectés à distance sur son ordinateur, s'attaquent aux autres postes de travail et récupèrent leurs données grâce à un logiciel malveillant. Ils les effacent des serveurs de l'hôpital. C'est un travail de longue haleine qui prend parfois des mois, voire des années. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.