Hôpitaux et entreprises : les cyberattaques explosent

Le conseil départemental de l'Ardèche a également été victime d'une cyberattaque. Le département a rénové la sécurité pour éviter que le scénario ne se reproduise. "Les mots de passe avec Ardèche dedans étaient trop simples et c'est fini. On rentre sur des mots de passe qui ont une certaine complexité. Ça va être des caractères spéciaux avec des capitales et des minuscules".