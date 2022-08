Hopitaux : pourquoi sont-ils victimes de cyberattaques ?

En février 2021 à Dax (Landes), les ordinateurs et le matériel de radiothérapie étaient à l'arrêt. Il a fallu plus de quatre mois et 2 400 000 euros pour résoudre le problème. En avril 2022, c'est l'hôpital de Verdun (Meuse) qui avait dû se mettre en confinement numérique. Notons que ces attaques visent aussi à récupérer les données personnels des patients pour les monnayer.