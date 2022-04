Horodateur, l'ennemi des automobilistes fête ses 50 ans

Ceux de Las Vegas, par exemple, délivrent aussi des tickets de théâtre et plus innovants : "Ici, nous avons créé un simulateur qui permet de brancher sur cette voiture fictive la prise du véhicule et le système se met en marche", selon David Chauvin, directeur Marketing de Flowbird. Il est donc possible de recharger sa voiture électrique et de choisir son moyen de transport. "Ici, vous êtes dans une expérience combinée, multiservice", souligne-t-il. L'entreprise parle désormais de kiosque, un allié des solutions de mobilité douce, une seconde jeunesse à 50 ans.