Hors de contrôle : rodéos dangereux

Sur un parking, comme tous les vendredis à Bordeaux, un millier de personnes assistent à un rassemblement de voitures trafiquées, mais ce soir-là, il va tourner au drame. Dans le public, des passionnés. Petit à petit, le rassemblement statique tourne au rodéo sauvage. Les voitures vont de plus en plus vite et les apprentis pilotes assurent le spectacle. Certains frôlent dangereusement le public. Des passagers décident de quitter les lieux.