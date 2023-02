Huit morts après un incendie dans l'Aisne : un sèche-linge pourrait être à l'origine des flammes

Le père, de son côté, a été évacué par un "premier sapeur-pompier", un voisin intervenu "individuellement" avant l'arrivée de ses collègues, selon la préfecture de l'Aisne et le parquet. Si les jours du père de famille ne sont pas en danger, il a été hospitalisé et sédaté. Le couple était âgé d'une quarantaine d'années, selon la préfecture, et quatre des enfants de la mère sont issus d'un premier mariage. Les sept enfants de cette famille recomposée étaient âgés de 2 à 14 ans.