VIDÉO - Huitres, truffe... la répression des fraudes renforce ses contrôles sur les marchés de Noël

En cette période de fêtes, vous êtes nombreux à parcourir les allées des marchés de Noël. Mais parfois, certains vendeurs vous trompent complétement sur la marchandise, alors les agents de la répression des fraudes veillent au grain. Le JT de TF1 a pu suivre une tournée d'inspection à Reims.

Sur les marchés de Noël, chaque commerçant a sa technique pour attirer les clients. Il y a ceux qui laissent flotter une bonne odeur de vin chaud et ceux qui misent tout sur l'affichage, avec des appellations rassurantes comme "fabrication artisanale", "100% pure laine", ou encore "fabriqué en France". "En général, on voit le petit drapeau français et forcément, ça attire l'œil. C'est un gage de confiance", confirme une mère de famille dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Marennes Oléron, c'est une valeur ajoutée (...) et donc le professionnel peut vouloir tromper en achetant des huîtres d'une autre provenance Lucile Toussaint, inspectrice à la DGGCRF

Un gage de confiance qui peut parfois être un piège. "Je me suis fait avoir une fois en montagne en achetant du saucisson local et en fait, il venait de 'je sais pas d'où', donc ça m'arrive maintenant de regarder les étiquettes", affirme de son côté une retraitée. Encore faut-il avoir le réflexe. Alors en cette période de fêtes, la répression des fraudes multiplie les contrôles. Le jour du reportage de TF1, deux agents inspectent le marché de Reims (Marne) et très vite, un cabanon attire leur attention. "Je suis sur un stand d'huîtres de Marennes Oléron et comme il y a le logo 'indication géographique protégée', forcément ça attire notre regard", explique Lucile Toussaint, inspectrice à la DGGCRF.

Certifiées d'origine protégée, les huîtres de Marennes Oléron sont réputées pour leurs qualités très attractives pour le consommateur. "Marennes Oléron, c'est une valeur ajoutée, en fait. C'est une huître qui va se vendre beaucoup plus cher et donc le professionnel peut vouloir tromper en achetant des huîtres d'une autre provenance et les vendre en tant que Marennes d'Oléron", précise l'inspectrice. L'objectif de la manœuvre, vendre des huîtres de moins bonne qualité beaucoupau prix fort en trompant le consommateur.

Ce n'est finalement pas le cas sur ce stand, tout est en règle, mais une affiche interpelle la répression des fraudes. Elle prône des qualités pour la santé à la consommation d'huîtres. Un peu trop au goût des inspecteurs. "Bon pour la mémoire, rester jeune et en forme", ces slogans sont en effet strictement encadrés par la loi. Sans fondement médical, le vendeur doit les retirer. Car sur les marchés de Noël, un seul mot peut parfois inciter à l'achat.

Des produits sous scellés

Direction à présent un stand qui propose de la truffe. "C'est considéré comme un produit à haute valeur", affirme Quentin Cailliez, inspecteur à la DGGCRF. Du coup méfiance. Beurre, saucisson ou encore chips aromatisés à la truffe, ce stand en vend sous toutes les formes, or la simple mention de ce champignon peut faire grimper les prix. 8 euros, par exemple, pour seulement 50 g de sel. "La réglementation est assez explicite là-dessus, donc l'emploi du mot truffe, c'est dès lors qu'il y a 3% de truffes au minimum dans le produit", soutient l'inspecteur. En dessous de 3%, le mot truffe ne doit pas être utilisé.

Impossible ici de le vérifier à l'œil, les agents décident donc de mettre plusieurs produits sous scellés. "On va envoyer ces échantillons à nos laboratoires, ils vont faire différentes mesures pour contrôler le pourcentage de truffes et surtout si les espèces de truffes qui sont indiquées sont bien les bonnes pour que le consommateur ne soit pas lésé sur le produit qu'il a acheté", ajoute Lucile Toussaint. Les résultats seront connus d'ici à trois semaines

En cas de tromperie sur la marchandise, les commerçants risquent jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende.