"Il a pris un coup" : les parents du petit Kenzo dénoncent son agression en marge d'un match à Ajaccio

"Il a été bousculé, il a pris un coup", déplore sa mère, qui assure avoir "crié" à plusieurs reprises en vain à ses agresseurs que son fils était "un enfant malade".

"Il a eu l'œil rouge, une petite marque", ajoute Laurent, le père de l'enfant. Lui aussi a été pris pour cible. "Je me suis pris deux coups de poing, ils m'ont demandé d'enlever le maillot, j'ai enlevé mon maillot, ils sont repartis et je les ai vus le brûler quelques mètres plus loin".

Les agents de sécurité du club d'Ajaccio ont fini par intervenir. Kenzo et sa famille ont pu rencontrer quelques joueurs de l'OM après le match, comme Mattéo Guendouzi. Ils ont tenté de consoler le petit garçon, dont la soirée ne s'est pas déroulée comme prévu.